ST-HILAIRE, Réjeanne Dupont



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 octobre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Réjeanne Dupont, épouse bien-aimée de monsieur Marcel St-Hilaire. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Dupont et de feu dame Délia Racine. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle a maintenant rejoint son fils Marc et elle laisse dans le deuil, outre son époux Marcel, son frère, sa soeur et sa belle-soeur : Pauline (feu Claude Duperron), Gilles (Line Laurent) et elle était la soeur de : feu Carole, feu Alfred et feu Marcel (feu Gisèle Gallien); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille St-Hilaire : Noëlla (feu Gaspard Larouche), Pierrette (Georges-Émile Bolduc), feu Gérard (Solange Beaudry), Jacques (Lise Dupont), Monique (Marcel St-Hilaire) et elle était la belle-soeur de : feu Paul, feu Irène, feu Rollande (feu Rosaire Larouche) et feu Rock. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que le docteur Alain Lavoie pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Les diabétiques de Québec, 979, Rue de Bourgogne, local 180, Québec (Qc) G1W 2L4, 418-656-6241 poste 2, https://www.lesdiabetiquesdequebec.org/faire-un-don