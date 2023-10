POTVIN, Aline Savard



Au Centre d'Hébergement Louis-Hébert, le 16 septembre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Aline Savard, épouse de feu monsieur Gilles Potvin et fille de feu dame Blanche Durand et de feu monsieur Gérard Savard. Elle demeurait à Québec, autrefois de Loretteville.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard et Chantal (Éric Tremblay); ses petits-enfants : Alexia (Thomas Girard) et Rosalie (Gabryel Ouellet); ses frères et sœurs : Henri, feu Denise (feu Jean Drouin), Mariette (Rénald Michaud), feu André (Juliette Dupéré), feu Marcel (Lise Bédard), Roger (feu Ghislaine Gignac), feu Benoit (Cécile Huard), Rita, feu Réjean (Claudette Genest); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Roland (feu Armande Giroux), Louisette (Jean-Claude Falardeau), feu Yves (Francine Giroux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'Hébergement Louis-Hébert pour leur dévouement et leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc), G1S 3G3, (418) 527-4294.