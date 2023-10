COULOMBE, Lucienne



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 7 octobre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lucienne Coulombe, épouse en 1ères noces de feu monsieur Donald Blais et en 2èmes noces de feu monsieur Pierre Sérot. Native de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu dame Marie-Blanche Morin et de feu monsieur Wilfrid Coulombe. Elle demeurait à Montmagny. Elle laisse dans le deuil son fils Lucien (Nicole Bossinotte). Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Jean-Marie (Denise), feu Irène (feu Claude), feu Noëlla (feu Armand), feu Yvette (feu Ulric), feu Robert (Louisette), Jeannette (feu André), feu Eugène, Monique, feu Richard (feu Claudette Pelletier), feu Pauline (Roland), Lise (feu Jean-Paul). Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Blais et Sérot, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de La Maison d'Hélène ainsi qu'à Dre Annie Mercier pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https:// www.jedonneenligne.org/maisonhelene/ DIMMAISON/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 28 octobre à compter de 9h.et de là, au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.