LACROIX, Arthur



Au Centre Paul-Gilbert, le 24 septembre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Arthur Lacroix, époux de Colette Gosselin Lacroix, fils de feu Léopold Lacroix et feu Marie-Louise Rochefort. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Daniel Bouffard), Martin (Mélanie Boulet), Nancy (Bastien Laflamme) et Guy; ses petits-enfants : Sébastien, Josianne, Jason, Allison, Marc-Antoine, Marianne et Émilie; ses frères et soeurs : feu Thérèse (feu Marcel Casavant), feu Robert, feu Aline (feu Gabriel Bégin), Rolande (Clément Lamontagne), feu Benoit (Gisèle Martineau), feu Cécile (feu Réal Lamontagne), Père Raymond (P.B Missionnaire d'Afrique), Monique (feu Bob Braun), André (Louise Lacroix) et Jean-Paul (Marielle St-Pierre); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gosselin : Gabriel (Marie-Pierrette Turmel), Jean-Guy (Rosanne Brochu), Gisèle (Léonard Brochu), Doris (feu Jean-Paul Leblanc), Rachel (Réal Audet), Lise (Bernard Charest), Gaëtan (Pierrette Demers), Diane (Benoit Marquis) et feu Gilles; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel du CLSC de Saint-Lazare ainsi qu'à celui du Centre Paul-Gilbert, l'unité du Carrefour, pour leurs bons soins prodigués, spécialement au Dr Girard au cours de la dernière année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Benoit-de-Bellechasse (communauté de Saint-Michel, 105 rue Principale, Saint-Michel de Bellechasse, G0R 3S0). La famille vous accueillera en l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse, 105 Rue Principale, Saint-Michel-de-Bellechasse, QC, G0R 3S0,à compter de 11h30.