Algérie: après une réduction de peine, le chercheur algéro-canadien Raouf Farrah libéré jeudi

La Cour d'appel de Constantine en Algérie a réduit jeudi de deux ans ferme à 20 mois dont 8 ferme les peines de prison prononcées contre le journaliste algérien Mustapha Bendjema et le chercheur algéro-canadien Raouf Farrah, libérable immédiatement, a indiqué son avocat.

«Raouf sera libéré à l'instant même», a déclaré à l'AFP Me Kouceila Zerguine en précisant que M. Bendjema, qui a «une autre affaire en cours», connaîtra son sort «le 31 octobre».

L'avocat a souligné que pour les deux coaccusés, emprisonnés depuis huit mois, il y a eu en appel «modification des peines prononcées à huit mois ferme et 12 mois avec sursis».

Le défenseur de M. Farrah a annoncé néanmoins le dépôt d'un «pourvoi en Cassation» dans le but de «prouver l'innocence» de son client. Selon lui, le chercheur peut «sortir d'Algérie le plus normalement du monde dès jeudi» et retourner en Tunisie où «il vit depuis quatre ans» avec sa femme canadienne et leur fille de quatre ans.

Chercheur de l'organisation Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), M. Farrah, 36 ans et son ami le journaliste Bendjema, 32 ans, avaient été condamnés en août en première instance à deux ans de prison ferme.

Ils avaient fait appel, espérant être acquittés, mais la semaine passée, en appel, le parquet avait requis l'aggravation des peines.

Ils ont été jugés coupables de «publication d'informations et de documents dont le contenu est classé partiellement ou intégralement secret, sur un réseau électronique ou d'autres moyens technologiques de médias».

M. Farrah a également été condamné pour «réception de fonds d'institutions étrangères ou intérieures dans l'intention de commettre des actes pouvant porter atteinte à l'ordre public». Pour ce motif, son père Sebti, 67 ans, a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis.

Raouf Farrah avait été interpellé le 14 février chez ses parents à Annaba (est).

«Indicateur», «indic»

Selon plusieurs avocats et médias, l'affaire a démarré lorsque les services de sécurité ont eu accès au téléphone de Mustapha Bendjema après son arrestation le 8 février dans les locaux du journal Le Provincial, basé à Annaba, dont il est le rédacteur en chef.

Il était soupçonné d'avoir aidé la militante franco-algérienne Amira Bouraoui à quitter l'Algérie via la Tunisie deux jours plus tôt, alors qu'elle était interdite de sortie.

L'«affaire Bouraoui», qualifiée d'«exfiltration illégale» par Alger, avait provoqué une brouille diplomatique avec la France.

Mustapha Bendjama a été l'un des acteurs phares à Annaba du mouvement de protestation prodémocratie en 2019.

L'analyse du téléphone du journaliste a montré des contacts entre MM. Bendjema et Farrah ainsi que l'ONG anticorruption Global Integrity Index (GII).

Devant le juge, le journaliste a expliqué avoir compilé, pour le compte de GII et à la demande de son ami chercheur, «un rapport déclinant 54 indicateurs socio-économiques en contrepartie de 1500 dollars».

Selon des médias, les enquêteurs auraient confondu le terme «indicateur» économique avec celui («indic») utilisé par la police pour les personnes leur fournissant des informations.

M. Bendjema n'ayant pas de compte en devises, l'argent a été versé sur le compte de M. Farrah, qui a fait remettre la somme convertie en dinars à M. Bendjema, d'où une infraction à la réglementation des changes reconnue par M. Bendjema.