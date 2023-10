Appel rejeté dans la saga des cerfs de Longueuil

L’appel de Sauvetage Animal Rescue dans la saga des cerfs de Longueuil a été rejeté ce jeudi matin, au grand dam de son directeur qui s’en remet aux «activistes».

• À lire aussi: Saga des cerfs de Longueuil relancée: Me Goldwater dépose sa requête pour aller en appel

L’organisme s’opposait à la décision de la Cour supérieure du Québec qui a autorisé en août dernier la Ville de Longueuil à chasser jusqu’à 100 cervidés à l’arbalète.

«Les demandeurs et l'intervenante ne parviennent pas à démontrer le caractère déraisonnable de la Résolution et de la délivrance du Permis SEG», a cependant indiqué le juge de la Cour d’appel Robert M. Mainville en rejetant la demande de l’organisme.

Advenant que la Cour d’appel eût cassé le jugement de la Cour supérieure, les défenseurs des cerfs auraient pu se tourner vers la Cour suprême pour tenter, une fois pour toutes, de sauver les cerfs.

Écoutez l'entrevue avec Me Anne-France Goldwater, avocate chevronnée qui représente Sauvetage Animal Rescue dans le dossier des cerfs de Longueuil au micro d’Alexandre Dubé via QUB radio :

«Ce n’est pas fini»

Le directeur de Sauvetage Animal Rescue, Éric Dussault, a parlé d’une «journée "beurk"», mais a assuré que le combat n’est pas fini.

«Est-ce que c’est fini? Non, vraiment pas. C’est pas fini pantoute. La voie légale est terminée. Maintenant, je vous dirais que ce n’est plus dans nos mains, ce n’est plus dans les mains de la justice, ce n’est plus dans les mains de Me Goldwater. C’est dans les mains des activistes qui vont faire ce qu’ils ont à faire», a évoqué M. Dussault dans une longue vidéo mise en ligne sur la page Facebook de son organisme.

«Je veux juste que ce soit super clair, que moi-même, Éric Dussault, et l’organisme Sauvetage Animal Rescue, en aucun temps nous endossons ou nous commanditons ou nous encourageons de quelque façon que ce soit ce qui est appelé à se passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois», a-t-il poursuivi.

La Ville de Longueuil accueille favorablement cette décision.

«Nos équipes poursuivront le travail pour mener à terme l’opération de réduction du cheptel et ainsi rétablir l’équilibre écologique du parc Michel-Chartrand», a affirmé la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

«Cette décision rassure la population de Longueuil et du quartier que je représente, alors que l’état du parc Michel-Chartrand continue de se dégrader rapidement en raison de la surpopulation de cerfs», a réitéré Jonathan Tabarah, conseiller municipal du secteur et vice-président du comité exécutif de la Ville de Longueuil.

Plus d’une centaine de cerfs résident dans le parc Michel-Chartrand alors que cet espace vert ne peut en supporter plus qu’entre 10 et 15, selon la Ville.