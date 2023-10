ROYER, Françoise



À Québec, le 16 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Françoise Royer, infirmière retraitée. Elle était l'épouse de feu monsieur Jules A. Lavoie, l'homme de sa vie, fille de feu madame Aline Gibeault et de feu monsieur Maurice Royer. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h., suivie de l'inhumation des cendres au cimetière Saint-Charles. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et sa bru : Charles, Pierre (Sylvie Villeneuve), Isabelle (Christophe Roubinet) et Marie-Christine (Simon Théberge); ses petits-enfants : Philippe Lavoie (Éloïse Chabot), Jérémy Lavoie (Isabelle Dubé), Gabrielle Théberge (Shawn McCaffrey), Marc-Alexandre Théberge (Marta Maté Guerrero), Julien Lavoie-Bernier (Alice Garceau) et Shegan Roubinet (Lorie Frenette); ses arrière-petits-enfants : Nathan et Ellie; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Suzanne (feu Desiderio Furlan), feu Jean (Mary Hearn), feu Jacques (Catherine Hearn), feu André (feu Andrée Poulin), Marie (Germano Rocha), Louise (feu Charles Mazer), Pierre (Annie Marcotte) et feu Louis Lavoie (feu Paule Morin); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Saint-Patrick et celui du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (CHU de Québec-Université Laval), l'unité des soins palliatifs, pour leur empathie, leur écoute et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boul. Henri-Bourassa, bur.405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: (418) 525-4385, site web : https://fondationduchudequebec.org/