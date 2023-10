CARBONNEAU, Diane



Paisiblement à la maison Michel-Sarrazin, le 15 octobre 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Diane Carbonneau. Elle est allée rejoindre son conjoint feu monsieur Pierre Bolduc. Elle était la fille de feu monsieur Raymond Carbonneau et de feu madame Rita Royer. Elle demeurait à Pont Rouge. Elle laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Claudette (feu Réjean Fiset), feu Céline, feu Yvan (Denise Provençal); ses neveux et nièces: Michel Carbonneau (Julie Michaud), Annie Fiset (Guy Robitaille), Valérie Fiset (Daniel Beausoleil), Catherine Carbonneau (Dariane Landry) et Geneviève Larochelle (Antoine Primeau). Elle laisse aussi dans le deuil ses cousins et cousines, petits-neveux et petites-nièces : Elizabeth (Julien Dubot), Sandrine (Michael Deblois), Joey, William, Noémie et Rose; ainsi que d'autres parents et ami(e)s. La famille a confié madame Carbonneau auLa famille recevra les condoléancesde 13h à 14h30,etLa famille tient à remercier les membres du personnel soignant et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Carbonneau et sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin (https://michel-sarrazin.ca/).