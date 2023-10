BÉRARD FORTIER, Rita



À l'Hôpital du Saint- Sacrement, le 4 octobre 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Rita Bérard Fortier, épouse de feu Gérard Fortier, fille de feu madame Marie-Louise Janvier et de feu monsieur Hermès Bérard. Elle demeurait à Beauport, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 28 octobre de 19h à 21h30 ainsi quede 14hLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (feu Claude Doucet), feu Ginette (Gilles Boulianne), feu Jocelyn, Jacques (Danielle Pleau), feu Sylvie; ses petits-enfants : Martin Doucet, sa filleule Cynthia Boulianne (Jean Lebrun), Lisa-Marie Boulianne (Louis Toussignant), Steeve Fortier, Melissa Fortier, Jason Savard, ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs : Thérèse (feu Louis Biron), Denise (feu Antoine Gros-Louis), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Beauport particulièrement madame Lyne Gagné pour son dévouement envers notre mère et le support apporté auprès de nous.