ROY, Jean-Paul



Au centre de soins palliatifs Robert-Giffard, le 25 septembre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Roy, époux de dame Cécile Gagnon, fils de feu monsieur Michel Roy et de feu dame Eugénie Beaulieu. Né à Notre-Dame-du-Lac, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Cécile Gagnon; ses enfants qu'il chérissait : feu Marie-Josée, Jean-Michel (Manon Brulotte) et leurs enfants; Pierre-Alexandre, Simon-Olivier et Marie-Gabrielle, son fils Dominic et ses enfants : Shawn et Logan ainsi que la mère de ses enfants Guylaine Bédard, son fils Marc-André (Lucie Gagné) et leurs enfants : Audrey-Anne et Lisa-Marie, ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Roy et de la famille Gagnon, ses filleuls et filleule : François Cyr, Martin Gagnon et Marie-Gabrielle Roy ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 16h30, àLa Seigneurie diffusera l'événement funéraire de monsieur Jean-Paul Roy, le samedi 28 octobre 2023 à 16h30. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/80242 Un remerciement spécial au Dr Hérédia et au Dr Lambert, ainsi qu'à tout le personnel de l'unité des soins palliatifs du centre Robert-Giffard, pour leurs bons soins et leur humanisme. S'il vous plaît compenser l'envoi de fleurs par un don à Rêves d'enfants: https://revesdenfants.ca/