LÉVESQUE, Laurent



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 10 octobre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Laurent Lévesque, époux de dame Louise Morency. Il était le fils de feu dame Angélina Simard et de feu monsieur Lucien Lévesque. Né à Québec, il demeurait à la Résidence Le Marc-Aurel à Lebourgneuf. Il laisse dans le deuil son épouse Louise Morency, ses enfants Lucie et Luc, ses petits-enfants Édouard et Maïka, sa soeur Denise, son beau-frère et sa belle-soeur Clément Morency et Jane Verret, son filleul Yanick Morency, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Il était également le frère de feu Armand, feu Madelaine (feu Paul Garnaud), feu Claire et feu Aline (feu Michel Robert) tous décédés.