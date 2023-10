PERRON, Mario



À son domicile à Québec, le 11 octobre 2023, à l'âge de 57 ans et 4 mois, est décédé monsieur Mario Perron, conjoint de madame Linda Garneau. Fils de monsieur Jean-Paul Perron et de madame Michelle Douville. Il a demeuré autrefois à St-Casimir. Outre sa conjointe et ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Philippe et Élysa-Maude, son gendre Gabriel Leblanc, sa soeur Geneviève Perron, ses beaux-frères : Frédéric Blain et Alain Garneau ainsi que sa belle-sœur Chantal Quirion. Il laisse également dans le deuil sa marraine Jeannine Perron, ses filleules : Maude Bélanger et Jana Blain, sa nièce Britany Blain, son neveu Charles-Antoine Garneau ainsi que sa conjointe Sophie Morin. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines autres parents, amis(es) et collègues de travail. La famille recevra les condoléancesde 10h à 11htoujours en cette église et en présence des cendres. Un merci tout spécial au Centre Intégré de Cancérologie de l'Hôpital Enfant-Jésus, spécialement à l'équipe des docteurs Marcoux, Larochelle et Couture. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Des formulaires seront également disponibles sur place.