BLAIS, Monette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 octobre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Monette Blais, épouse de feu Réginald Lemieux, fille de feu Isidore Blais et de feu Yvette Allen. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Louis, Georgette, Sylvia (feu Fernand Gosselin), feu Gabriel (feu Jeanine Fontaine), Marie-Paule (feu André Brochu), feu Georges (Évangéline Bélanger), Yvon, Francine (Roger Duchesne), Denis (Lise Carter), Jacqueline (feu Gilles Bédard), Jacques (Danielle Soucy), Pâquerette (Robert Fiddes), Danielle (Jules Savard) et feu Camille Blais; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence du Précieux Sang et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 17h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 29 octobre à 19h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".