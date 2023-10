COUTURE, Soeur Carmelle s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 10 octobre 2023, à l'âge de 92 ans dont 72 ans de vie religieuse, est décédée Soeur Carmelle Couture (en religion Soeur Françoise-du-Carmel, soeur de la Charité de St-Louis), fille de feu Arthur Couture et de feu Albertine Renaud. Elle était native de Loretteville, Qc. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées; de sa famille elle était la soeur de feu Omer (feu Marie-Anne Pelchat), feu Simone (feu Jean-Paul Fiset), feu Rosaire, feu Fernande (feu Ernest Brousseau), feu Armand (feu Yolande Bernier), feu Lucien (feu Jeanne d'Arc Pelchat), feu Noëlla (Benoît Paquet), feu Léandre (feu Rita L'Heureux) et de feu Marie-Paule. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La communauté et la famille recevront les condoléances à la :de 9h30 à 11h00 et de 12h30 à 13h30.suivi de l'inhumation à Mont-Marie, corporation de cimetières, sous la direction du :