JOBIN PICARD, Rita



Au CHSLD Akhiakahratatha'yeh de Wendake, le 7 octobre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Rita Jobin, épouse de feu monsieur Pierre Picard et fille de feu madame Antonia Linteau et de feu monsieur Alexandre Jobin. Elle demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres àde 13h àMadame Jobin laisse dans le deuil ses fils : Michel (Lucie Picard), feu Gaëtan et Denis (Marie-Josée Cadoret); ses petits-enfants : Louis-Philippe, Jonathan et Stéphanie; ses arrière-petits-enfants: James, Méliane, Mia et Maysen; sa soeur : feu Annette (feu Claude Hawey); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Paul-Henri (feu Jacqueline Allaire), feu Raynald Picard (Jeannette Bédard), feu Simone Picard (feu Rolland Bouchard), feu Jeannine Picard (feu Euclide Verret), feu Corinne Picard. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Résidence Marcel Sioui ainsi que le CHSLD de Wendake pour les excellents soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Résidence Marcel Sioui; 70 Annionen, Wendake (Qc), G0A 4V0, (418)843-8004.