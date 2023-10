«C’est vraiment choquant»: sentiment d’insécurité et commotion dans Maizerets après l’homicide d’une jeune femme

L’homicide d’une jeune femme de 19 ans choque et inquiète les résidents du quartier Maizerets, alors que le nombre d’actes violents s’alourdit depuis l’été.

• À lire aussi: Québec: un deuxième meurtre en trois jours

Cette mort violente constitue non seulement le sixième homicide à survenir cette année à Québec, mais aussi le quatrième depuis le mois d’août à Limoilou.

Parmi eux, trois sont survenus plus précisément dans le quartier Maizerets.

«C’est vraiment choquant. C’est humain de s’inquiéter dans ces circonstances-là», soupire Karim Lioui, qui demeure à quelques pas du lieu du drame de jeudi.

«Ces derniers temps, dans notre quartier, je me sens en danger. [...] J’ai installé deux caméras de surveillance avec des alarmes et on prend le temps de bien verrouiller nos portes», commente un autre citoyen, Mohamed Gabbouj.

Le maire commente

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a envoyé ses meilleures pensées aux familles des victimes de cette «tragédie qui ne devrait pas arriver». Il a dans son propre entourage des proches de la famille touchée. Il a salué le travail des policiers et dit attendre les suites de l'enquête «pour voir ce qu’on peut faire».

De son côté, le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, estime que le chef de police doit d'adresser à la population pour rassurer les gens. «Ils doivent nous expliquer c'est quoi qui se passe? Quel phénomène lie ou pas ces éléments-là?» Selon lui, si les événements sont liés, «on pourrait en venir à la conclusion que ça prend une intervention plus musclée».

«Ça frappe l’esprit»

Disant s’exprimer en son nom personnel, le vice-président du conseil de quartier de Maizerets, Martial Van Neste, avoue lui aussi que les événements sont «préoccupants» et que c’est «pertinent de se poser des questions».

En même temps, il invite à ne pas «tirer des conclusions» hâtives. Il regrette «les impacts négatifs que ça peut avoir sur la perception de notre quartier».

«Ça frappe l’esprit, ce n’est pas anodin», déclare-t-il tout en soulignant qu’«on n’a pas de raison de croire que le quartier est en train de dégénérer [en] un endroit dangereux».

La police rassurante

La police de Québec se veut pour sa part rassurante.

«Les meurtres à Québec, ça reste des événements isolés. Mais on prend les dossiers très au sérieux», mentionne la porte-parole Marie-Pier Rivard.

Selon un décompte du Journal, le nombre moyen d’homicides par année s’élève à quatre dans la dernière décennie dans la Vieille Capitale. Ce fut notamment le cas l’année dernière.

— Avec la collaboration de Stéphanie Martin

Déjà six homicides cette année

26 octobre 2023: La police de Québec découvre le corps d’une jeune femme de 19 ans tuée dans une résidence de la rue Geneviève-Lamarre, dans le quartier Maizerets.

23 octobre 2023: Alain Charbonneau, un homme de 50 ans connu des milieux policiers, est retrouvé sans vie dans un logement de l’avenue Proulx, à Vanier. Il aurait été agressé violemment par des suspects ayant forcé leur entrée. Elliot Kamoun, 27 ans, est accusé de meurtre au deuxième degré.

9 septembre 2023: Alexandre Drolet, un quadragénaire, aurait été tué à l’arme blanche dans un appartement du Vieux-Limoilou à l’angle de la 2e Rue et de la 4e Avenue. Liliane Hubert, 63 ans, a été accusée de meurtre au deuxième degré.

23 août 2023: Keven Plante-Ménard, 25 ans, est découvert inconscient par des patrouilleurs dans son appartement de l’avenue du Mont-Thabor, dans Maizerets. Il aurait été atteint d’un projectile d’arme à feu en pleine poitrine.

22 août 2023: Ali Bolduc Chouaïby, 23 ans, aurait été poignardé mortellement sur le chemin de la Canardière. Keven Labrie-Dubé, 33 ans, fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré dans ce dossier.

22 avril 2023: La dépouille portant des marques de violence de Gilles Gosselin, un itinérant 54 ans, est retrouvée à la marina de Saint-Roch. Nathan Fréchette, 18 ans, et Zachary Jenkins-Verret, 22 ans, ont été arrêtés à Longueuil et accusés de meurtre prémédité. On les soupçonne aussi de tentative de meurtre sur un autre sans-abri.