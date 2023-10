Courtisé par plus de 20 équipes de la NCAA, le plus bel espoir du football collégial québécois réduit son choix

Dans la mire d’une vingtaine d’équipes, dont plusieurs grosses pointures de la meilleure conférence de la NCAA, Steve Pierre Bolo Mboumoua a réduit ses options à trois, peut être quatre.

«En raison de mon parcours académique atypique et des délais serrés, j’ai réduit mes options afin de faciliter mon choix, a expliqué l’ailier défensif du CNDF. Il y aussi le fait que plusieurs équipes te font des offres, mais elles ne font pas de suivis. Je rentre à l’école en janvier afin de m’adapter à mon nouvel environnement.»

En plus du Crimson Tide d’Alabama où il effectuera sa visite officielle le 8 décembre, le gaillard de 6 pi 4 po et 275 livres considère aussi les Bulldogs de Mississippi State et les Gators de Floride. Il n’écarte pas une visite aux Bulldogs de Georgia qui sont les champions nationaux en titre. Ses autres visites auront lieu aussi en décembre avant la première période de signatures dans la NCAA prévue le 20 décembre.

«Ce sont les trois équipes qui me suivent le plus et je parle en Facetime avec les entraîneurs, a-t-il souligné. C’est moins fréquent, mais Georgia m’a aussi donné signe de vie. Je ferai peut-être une visite à Georgia.»

«La connexion avec mon entraîneur de position est très, très importante, de poursuivre l’ailier défensif de 19 ans. Je vais passer cinq ans de ma vie et je dois bien choisir. Alabama ne part pas nécessairement avec une longueur d’avance. J’ai bien aimé mon camp d’été à Mississippi State. L’entraîneur de ligne défensive qui me voit comme plaqueur m’a refilé des trucs qui m’ont servi pendant tous mes camps.»

Une session fort bien remplie

Cet été, le plus bel espoir du football collégial québécois a décidé de devancer son année d’admissibilité dans la NCAA. «Mon année normale aurait été 2025, mais je trouvais ça un peu loin. J’aurais débuté à 21 ans alors que certains Américains font le saut dans la NFL à cet âge.»

Bolo Mboumoua prend les bouchées doubles sur le plan académique. «Je fais ma 12e année par correspondance en Ontario en plus de suivre mes sept cours au CNDF, a-t-il raconté. Je n’ai pas de temps à perdre. Je ne terminerai pas mon DEC, mais j’aurai les crédits nécessaires pour la NCAA.»

Bolo Mboumoua et le CNDF accueilleront les Cougars du Collège Champlain, samedi, alors que le 3e rang du circuit sera à l’enjeu.