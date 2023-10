DUFOUR, Claude



À l'Hôpital Laval (Québec), le 21 octobre 2023, est décédé paisiblement monsieur Claude Dufour, à l'âge de 87 ans. Après 66 ans de mariage, il a rejoint sa douce moitié feu madame Thérèse Tremblay, décédée 26 jours plus tôt. Il était le fils de feu dame Laura Boudreault et de feu monsieur Gérard Dufour. Il a demeuré à Portneuf, Sept-Iles, Loretteville, Ste-Foy et dernièrement à Beauport et Duberger.La famille vous accueillera aule mardi 31 octobre 2023 de 13h à 15h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web: www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Jean-Pierre Lehnert), Line, Serge (Lyne Boulet), Sylvain (Julie Greer) et Johanne (Steve Talbot). Ses petits-enfants : Brian (Wendy), Sandra, Myriam, Tommy, Jessy (Veronica), Alexia (Amine), Yannick, Jonathan, Mélanie (Denis) et Valérie (Shayne); ses arrière-petits-enfants : Maude, Emmy, Samia, Maéva, Kacia et Victoria; son frère Laurent Dufour et ses beaux-frères : Jean-Marie Tremblay (Raymonde Houle), Léopold Tremblay (feu Gloria Girard) et Jean-Raymond Tremblay (Hélène Ménard) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était aussi le frère de : feu Jean-Guy (Huguette Beaumont), feu Monique (Enis Cribb), feu Gérard et feu Gilles (Michel Arvisais); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tremblay : feu Lucille (feu Irénée Sirois), feu Noëlla (feu Robert Dicaire), feu Hélène (feu Donald St-Onge), feu Louis-Philippe (Louise Cimon), feu Albertus (feu Alfredine Demers), feu Patrick (feu Jeanne Renaud), feu Francis (feu Rollande Bisson) et feu Roger (feu Rachelle Savard). La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Havre joie de vivre où il habitait depuis juillet dernier et celui du département de pneumologie et cardiologie de l'Hôpital Laval pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, www.coeuretavc.ca