RUEL, Nicole Jourdain



À l'unité des soins palliatifs du C.H. de Charlesbourg, le 1er octobre 2023, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédée madame Nicole Jourdain, épouse de feu Robert Ruel, fille de feu Germaine Gagné et de feu Emilien Jourdain. Elle demeurait à Charlesbourg. La famille recevra les condoléances àle vendredi 3 novembre 2023 de 18h à 21h.. Elle sera inhumée au cimetière de Giffard. Madame Jourdain laisse dans le deuil ses fils : Martin et François; ses soeurs : Huguette (feu Gilles Pagé), Céline (Pierre Guay); ses frères : Jean-Guy, Antoine (Micheline St-Pierre), André (Carole Hallé); ses belles-soeurs de la famille Ruel : Claudette Hains (feu Jean-Paul), Thérèse Plante (feu Leonard), Mariette Grenier (feu Lucien) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel dévoué des soins palliatifs du C.H. de Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainées et l'Innovation Sociale. Site web: https:// fondationfais.org/, tél.: (418) 691-0766.