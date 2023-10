BOUCHARD, Marguerite



À l'unité J-5000 du Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 8 octobre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Marguerite Bouchard, épouse de feu monsieur Raymond Parent. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Bouchard et de feu dame Corinne Tremblay. Née à Ste-Anne-de-Beaupré, elle demeurait à Québec, arrondissement Beauport. La famille accueillera parents et ami(e)sà compter de 13h15 pour recevoir vos condoléances.et de là madame Bouchard sera portée à son dernier repos au cimetière St-Ignace-de-Loyola. Madame Bouchard laisse dans le deuil ses enfants : Albert (Marie-Josée Matos) et Nicole (André Mallette); ses petits-enfants : Alexandre Parent-Matos (Samuel Germain) et Antoine Mallette; son frère et ses sœurs : Michel (Julien Hélie), Anna-Maria s.c.i.m., Huguette (feu Roger Roy) et Denise; ses belles-sœurs : Pierrette Jobidon (feu Léo Bouchard) et Catherine Parent (feu René Larivière), neveux, nièces, autres parents et amis(es). Elle a rejoint ses frères et soeurs qui l'ont précédée : feu Cécile, feu Gérard, feu Louise, feu Paul-Marcel, feu Thérèse. L'ont précédée également, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Parent : feu Omer, feu Lucien (feu Gabrielle Webster), feu René (feu Juliette Côté), feu Irène (feu Jean Clément), feu Denise (feu Louis De Montigny), feu Marie-Claire (feu Ludovic Gingras) et feu Maurice (feu Gertrude Binet). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur, unité J-5000, https://fondationpausebonheur.com/ ou une fondation de votre choix ou par une messe. Nous tenons à remercier le personnel de l'unité J-5000 du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour l'excellence des soins prodigués et leur grande humanité.