Défi relevé!

Espace-Vie TSA a tenu, le 7 octobre dernier à Saint-Augustin-de-Desmaures (SAD), son Défi Hòlos, une course populaire et familiale, sanctionnée par la Fédération québécoise d’athlétisme, qui a pour but d’amasser des fonds. Organisé pour la première fois en 2014 et auparavant appelé Courir pour l’autisme jusqu’en 2020, ce rendez-vous est devenu une tradition pour de nombreux coureurs et marcheurs de tous les niveaux. Le Défi 2023 a permis d’amasser 35 000 $ au profit du projet résidentiel novateur pour jeunes adultes autistes à grands défis de la Capitale-Nationale. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Martin Maranda, conseiller municipal District 4 à SAD ; Isabelle Graton, responsable et attachée politique du bureau de circonscription de Geneviève Guilbault députée de Louis-Hébert et vice-première ministre ; Joël Godin, député de Portneuf–Jacques-Cartier ; Sylvain Juneau, maire de SAD ; Marie-Josée Dutil et Diane Bernier, respectivement présidente et directrice générale d’Espace-Vie TSA.

Bravo au jeune Leland-Olivier Harper (photo) qui vient de recevoir le prix Pléiades de la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec (FAAQ). Ce prix est décerné à un jeune de moins de 18 ans qui s’est illustré en astronomie au Québec. Cet honneur est particulier, puisque Leland n’a que 8 ans et devient le plus jeune à avoir remporté ce trophée depuis Mathieu Groulx, co-fondateur de la section jeunesse du club Véga, qui avait reçu ce trophée à l’âge de 11 ans. Leland s’est illustré au cours des dernières années en étant membre de la section jeunesse depuis 6 ans et conseiller du comité jeunesse depuis 2 ans. Leland avait été le plus jeune à remporter la coupe Pierre Boullianne en mai dernier.

Le Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) a remis récemment son titre de bénévole de l’année 2023 à Hugo Larose, titre accompagné de la plaque honorifique Richard Chabot, fondateur de l’organisation. Hugo Larose s’est distingué par son travail bénévole au sein de l’organisme. Ses efforts et ses engagements, depuis maintenant 8 ans, ont permis au CAPVISH de remplir son mandat en favorisant l’intégration des personnes handicapées dans la société. Sur la photo de gauche à droite : Dominique Salgado, directeur général du CAPVISH ; Hugo Larose, administrateur du CAPVISH et Danielle Harvey, ex-vice-présidente du CAPVISH.

Madame Louisette Demers (photo, de Lévis, quartier Saint-Nicolas) est devenue nonagénaire en mai dernier. Discrète de nature, elle ne voulait pas le crier sur tous les toits. Toutefois, plusieurs parents, amis et voisins lui ont rendu visite à la maison familiale ancestrale pour souligner ses 90 ans. Madame Demers est une personne très impliquée dans sa communauté et appréciée pour son engagement à faire vivre l’histoire de la ville. Fière représentante de la grande famille des Demers de Saint-Nicolas, elle a participé en ce sens à l’organisation de rassemblements et rencontres des Demers puisqu’elle fut l’une des fondatrices de l’Association des familles Demers, il y a une trentaine d’années. Elle fait partie de la Société historique de Saint-Nicolas et Bernières et membre honoraire du Cercle des fermières de Saint-Étienne. L’arrivée de l’automne et de l’hiver signifie pour elle le triste moment de cesser de cultiver son jardin et ses fleurs qu’elle aime tant. Bonne fête en retard, ma chère Louisette.

