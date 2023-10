LACROIX, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 octobre 2023 à l'âge de 85 ans est décédé monsieur Denis Lacroix. Il était le fils de de feu Robert Lacroix et de feu Annette Leboeuf. Natif de Fortierville, il demeurait à Saint-Édouard-de-Lotbinière depuis de nombreuses années. Il y aura une période de condoléances en présence des cendresde 10h à 11hL'urne sera inhumée le même jour au Parc cinéraire de Lotbinière. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs et leurs conjoints respectifs, ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour les très bons soins reçus ainsi que leur accueil empreint d'humanité.