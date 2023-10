Duclos se félicite de la motion unanime de l’Assemblée nationale sur le tramway

Le ministre libéral fédéral Jean-Yves Duclos s’est félicité de la motion de soutien au tramway de Québec votée mardi, de façon unanime, par les quatre partis représentés à l’Assemblée nationale.

«Les gouvernements, dont le gouvernement du Québec, ont intérêt à donner des signaux clairs en appui au projet de transport moderne dans la région de Québec. La bonne nouvelle est que l’Assemblée nationale l’a fait à nouveau, il y a quelques jours, unanimement», a indiqué M. Duclos, jeudi après-midi, en marge d’un point de presse.

D’après lui, «c’est une très bonne chose. D’ailleurs, ce n’est pas surprenant parce que tous les partis à l’Assemblée nationale sont en faveur [du tramway] et M. Legault, à plusieurs reprises, a fait preuve de leadership en le rappelant ouvertement».

Financement public bien vu

D’autre part, Jean-Yves Duclos voit d’un bon œil l’idée d’une plus grande participation du secteur public dans le processus de financement du tramway.

«Il y a l’usage d’outils économiques et financiers dont les gouvernements disposent et auxquels le secteur privé a moins accès. C’est ce qui s’est passé avec le REM [à Montréal], a-t-il rappelé. La Caisse de dépôt était derrière. La Banque de l’infrastructure du Canada était derrière. Le projet du REM a eu accès à des modalités de financement abordables et préférables à celle que le secteur privé aurait pu avoir s’il avait été laissé tout seul.»

Selon lui, «toutes les avenues doivent être envisagées» pour faire baisser les coûts du tramway. Une éventuelle implication de la Banque de l’infrastructure du Canada nécessiterait toutefois que le gouvernement Legault en fasse la demande au préalable, a-t-il fait savoir.

Déficit des sociétés de transport

D’autre part, au sujet du financement des déficits des sociétés de transport collectif au Québec, le ministre des Finances, Eric Girard, a été interrogé, jeudi, au sujet des sommes consenties par la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et qui sont jugées insuffisantes par les Villes.

M. Girard a affirmé que le transport en commun est important. «C’est le dossier de Mme Guilbault et moi je suis là pour l’appuyer. Il y aura une mise à jour le 7 novembre. J’ai déjà eu l’occasion de mentionner quelles seraient les priorités pour la mise à jour. J’ai été assez explicite.»

Le ministre Girard a rappelé que le gouvernement du Québec peut toujours en faire plus, mais qu’il gère l’argent des contribuables. «Les demandes sont plusieurs, plusieurs, plusieurs fois notre capacité. C’est pour ça qu’il faut faire des choix.»

Avec la collaboration de Stéphanie Martin