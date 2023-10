TALBOT, Marjolaine



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 22 octobre 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Marjolaine Talbot, fille de feu dame Juliette Beaulieu et de feu monsieur Maurice Talbot. Elle demeurait à Québec.et de là, au Mausolée dupour la mise en crypte de son cercueil qui sera déposé auprès de ses parents. La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9h30 pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil sa soeur Louise, sa tante Pierrette Beaulieu (feu Jean-Marie Gouge) ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, particulièrement Denise Tougas. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3, Tél. : 418 657-5334 poste 238, https://cancerquebec.ca/faites-don/