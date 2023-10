VIGNEAULT, Raymond



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 septembre 2023, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédé monsieur Raymond Vigneault, conjoint de madame Colette Leclerc, fils de feu madame Pierrette Garneau et feu monsieur Paul Vigneault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre sa conjointe Colette, il laisse dans le deuil ses deux filles : Lucie (Robert Falardeau) et Nathalie; ses petits-enfants : Dave, Lorie et Cedric; ses arrière-petits-enfants : Megan et Olivia; ses frères et sa sœur : Paul-Henri (Colette Hébert), André (Huguette Chouinard), Réjean (Diane Caouette) et Suzanne; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Il est allé rejoindre son frère Jean-Claude (feu Céline Desrochers) qui l'a précédé. La famille souhaite remercier le Dr Louis Verret, neurologue, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.