BOUTIN LAFLAMME, Pauline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, entourée de l'amour de ses enfants, est décédée le 5 octobre 2023, à l'âge de 87 ans et 3 mois, madame Pauline Laflamme, épouse de feu Félix Boutin, fille de feu Sauveur Laflamme et de feu Laura Matteau. Elle demeurait à Buckland.La famille recevra les condoléances au, de 11h à 13h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Johanne Bordeleau), Chantal (Michel Couturier), Josée (Réjean Rouillard) et Éric (Isabelle Asselin); ses petits-enfants: Jimmy (Martine Lavergne), Marty (Sarah T-Filiatreault), Félicia et Sandrine; ses arrière-petits-enfants: Mégan (Félix Bastarache), Kellyann (Bryan Robitaille) et Édouard; ses arrière-arrière-petits-enfants: Raphaël et Arthur. Elle était la sœur de : feu Jeannette (feu Armand Drolet), feu Évangéliste (feu Aline Vallières, la mère de ses enfants Doris Chamberland), feu Carmelle (le père de ses enfants Charles Gentes), feu Réjeanne (feu Claude Larochelle), Gilles (feu Marie-Paule Breton) et feu Denis (Jacqueline Boucher). De la famille Boutin, elle était la belle-sœur de : feu Marie-Anne Boutin (feu Léopold Chabot), feu Eugène (feu Marie-Anne Carrier), feu Marie Berthe (feu Édouard Laflamme), feu Lucienne (feu Paul Carrier), feu Rose ( feu Germain Laliberté), feu Arthur (feu Simone Larochelle), feu Raymond (feu Monique Roy), feu Clément (feu Irène Pelchat), feu Jeanne-d'Arc (feu Aurèle Carrier), feu Germaine (feu Émilien Aubin), feu Benoit (feu Marie-Ange Simard), feu Roméo (feu Marie-Berthe Rouleau) et feu Laurence (feu Gérard Nolet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à exprimer sa profonde gratitude à tout le personnel médical et soignant de l'unité d'urgence, le 8000 et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité des soins prodigués. Un merci tout particulier à Dre Cathie Sanfaçon, médecin de famille et à Dre Virginie Leblanc-Simard, ophtalmologiste pour leur humanité et leur dévouement depuis de nombreuses années. Merci également à Jacqueline Dallaire pour sa fidélité et sa présence au cours des dernières années et à tout le personnel de la résidence Pavillon Léa-Rose de Saint-Lazare de Bellechasse pour leurs soins et attentions envers madame Laflamme durant les 3 dernières années. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Fondation des maladies du cœur. La direction des funérailles a été confiée à la