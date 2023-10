ROY, Gisèle



À Québec, le 14 octobre 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Gisèle Roy. Elle était la fille de feu monsieur Maurice Roy et de feu madame Évangéline Noël. Elle demeurait à Québec. Madame Roy laisse dans le deuil ses enfants: Nayla Tardif (Patrick Huot) et Jonathan Tardif; ses quatre petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Michel, Richard, Roger, Louise, Jean-Paul, René, Ella, Jacques, Linda et Jean-Marc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle a été confiée à la maison