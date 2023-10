Eli Rose dévoile une nouvelle facette «plus mature et confiante» avec «Hypersensible», un deuxième album solo

Pour plusieurs, remporter le Félix de la découverte de l’année représente un tremplin formidable, capable de souffler une carrière vers de nouveaux horizons. Mais pour Eli Rose, la réception de cette statuette en 2020 a plutôt été accompagnée d’un sentiment «doux-amer», la pandémie freinant chacun de ses élans. «Ça a été difficile», atteste la chanteuse.

«Un trophée comme celui-là, ça peut vraiment mousser une carrière, attirer l’attention et ouvrir des portes. Mais les portes étaient toutes déjà fermées en raison de la pandémie, alors ça n’a pas eu l’effet escompté», poursuit la chanteuse.

Mais Eli Rose s’est posée. Le temps a fait son œuvre. Et un changement majeur est venu transformer son quotidien: la naissance de son fils, Ariel, à l’été 2021. Puis, tout a été différent.

«Je sais à quel point c’est cliché, mais c’est vrai: mon fils est la plus belle chose qui m’est arrivée. Je suis beaucoup moins nerveuse, j’ai gagné en maturité et en confiance. Et ça change totalement ma manière d’aborder la musique», confie-t-elle.

Ah oui?

«J’ai arrêté de vouloir avoir un #1 à tout prix. J’écris, je fais de la musique parce que j’ai besoin de m’exprimer, de faire sortir des choses et de raconter des histoires. Mais le reste, je le prends beaucoup moins au sérieux. Je veux simplement être moi, être bien», explique Eli Rose.

Pop et rap

Et c’est ce qu’elle démontre avec Hypersensible, un second opus disponible à compter de vendredi. Ses rythmes pop accrocheurs se frottent encore une fois à l’univers du rap à travers différentes collaborations (Koriass et Imposs, pour ne nommer que ceux-ci), mais il sonne différent, dévoilant une facette plus intime d’Eli Rose.

Au fil des 14 pièces, elle se détache graduellement du personnage qu’elle avait créé pour la sortie de son album éponyme, en 2019. Car Éli Rose sentait à l’époque la nécessité de créer une coupure entre la femme qu’elle a longtemps été au sein du duo Eli et Papillon et celle qu’elle est lorsqu’elle vole de ses propres ailes. Résultat: une présence et une identité plus assumées et, surtout, plus sincères.

«J’ai eu besoin de me créer un personnage et il m’a vraiment aidée à faire la transition entre ces deux étapes de ma carrière. Mais aujourd’hui, je n’ai plus envie d’essayer d’être quelqu’un d’autre. J’ai 36 ans, je veux être authentique. Je réalise que j’aime vraiment vieillir, devenir plus mature et plus sage, alors je veux rester moi-même», explique-t-elle.

«Je suis trop bien ici»

Ça, les fans seront à même de le constater l’an prochain; Eli Rose prendra la route à compter de février pour présenter l’univers musical d’Hypersensible dans différentes villes de la province. Elle a également l’intention de glisser au programme des spectacles des pièces tirées de son premier album, histoire de leur offrir la vie qu’elles méritent, sur scène, devant les fans.

«J’ai travaillé tellement fort sur mon premier album; il n’est pas parfait, mais je l’aime et je l’assume complètement. Je pense qu’il mérite aussi de vivre en show», avance-t-elle.

Et quant à ses ambitions d’aller séduire le public français, elles ont été mises au rancart. Une première tournée promotionnelle dans l’Hexagone organisée suite à la sortie de son premier album lui a fait réaliser qu’elle préfère caresser des rêves beaucoup plus «réalistes»... du moins pour le moment.

«Je me suis rendu compte que ce n’était pas nécessairement ce que je voulais. Je ne dirais pas non à aller faire des spectacles là-bas de temps en temps. Mais j’ai l’impression que pour réellement percer en France, il faut s’y installer pendant quelques mois et ça, je n’en ai pas envie. Je suis trop bien ici, chez moi, au Québec», explique Eli Rose.