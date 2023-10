ASSELIN POLIQUIN, Rose-Anne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 octobre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Rose-Anne Poliquin, épouse de feu monsieur Léopold Asselin. Elle était la fille de feu madame Olivine Labbé et de feu monsieur Joseph Poliquin. Elle demeurait à Saint-Damien, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi, le 27 octobre 2023, de 19h à 20h30. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial Onésime-Brousseau situé sur la rue du Repos. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis, Serge, Solange et Joël (Lucie Fradette), ses petits-enfants : Amélie (Donovan Delisle), Anne-Marie (Janik Thibault), Mary-Josée (Aaron Finkhousen), Jérémie et Marc-Antoine (Naomie Linteau) et ses arrière-petits-enfants : Sydney et Landon Delisle, Mathias et Rosalie Thibault, Samuel, Noah, Isaiah et Ezra Finkhousen de même que Lucas Asselin. Elle était la sœur de : feu Angéline (feu Raoul Therrien), feu Alfreda (feu Paul Gosselin), feu Marianna (feu Roland Labrie), feu Irène, Léonard, feu Ghislaine et feu Olivette (Roland Aubé). Elle était la belle-sœur de : feu Marie Asselin, feu Annette Asselin (feu Maurine Bisson), feu Yvette Asselin (feu René Bilodeau) et feu Fernand Asselin (feu Laurianne Mercier). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Mélanie Aubé ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial est adressé à Dre Katherine Castonguay ainsi qu'à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée:Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de St-Damien.