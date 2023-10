PLANTE, Rose-Hélène



Après une vie exceptionnellement longue et aussi bien remplie, est décédée à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 octobre 2023, à l'âge de 98 ans et 8 mois, madame Rose-Hélène Plante, épouse de feu monsieur feu Omer Drouin, fille de feu Napoléon Plante et de feu Philomène Bouffard. Elle était domiciliée à Lévis, autrefois à Saint-Henri de Lévis. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Solanges (Roger Desrosiers), Diane, Claudette, Jocelyne (Jacques Lambert), Gilles (Martine Maheu), Guy (Anne-Marie Beaumont) et Sylvie (Marc Brochu); ses petits-enfants : Nicolas (Mélanie Berger), Jonathan, Christine (Nicolas Berthelot), Virginie (Jean-François Royer), Alexandre, Terry (Ann-Vicky Drouin), Joanie (Alexandre Quirion), feu Charles-Éric, Audrey, Raphaël (Camille Lavoie Rancourt), Marc-Antoine, Pierre- Olivier (Laurie Bolduc) et Louis-Étienne; ses arrière-petits-enfants : Laurie, Mégane, Zachary, Victoire, Théodore, Anna-Rose, Hubert, Florent et Laurie. Elle laisse aussi dans le deuil; la famille Plante: Françoise Carrier (feu Chrysostome), Marie-Ange Turgeon (feu Raymond), Louisette Côté (feu Philippe Couture); la famille Drouin: Liliane Roberge (feu Adrien), Jacques Rousseau (feu Marie-Berthe), Anne-Marie (feu Guy Lavertu), Georgette (feu Jean-Yves Couture), Jeannette (feu Marcel Côté) et Jean-Claude (Lise Blais); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Elle est la dernière de sa famille à franchir cette ligne d'arrivée du marathon de la vie, sous le regard bienveillant de tous les membres disparus de ses deux familles qui ont aussi atteint cette ligne avant elle. De la famille Plante: Joseph, Anne-Marie (Roméo Audet), Germaine, Jean-Thomas (Blandine Larose), Gérard (Marguerite Paradis), Aimé (Marie-Jeanne Fortier), Julia (Antoine Carrier), Jeanne (Wellie Samson), Noëlla (Philippe Couture), Napoléon (Simonne Drouin), Charles-Henri (Irène Couture), Lucille (Henri Montminy), Pâquerette (Sr Véronique de Marie). De la famille Drouin: Lorenzo, Rosaire (Estelle Laliberté), Paul-Émile (Colette Therrien), Noëlla (Roger Blais (Raymonde Cantin)), Gemma (Roger Mercier), Gertrude (Camille Turcotte). Nous tenons à remercier son médecin de famille Dr Serge A. Bégin, très à l'écoute et sécurisant pour notre mère. Nous remercions également l'équipe de l'Urgence et celle du 8ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui ont su adoucir ses dernières heures de vie et nous ont aidés à l'accompagner sur ce chemin inconnu. Nous désirons remercier le personnel des Résidences du Précieux Sang pour tous les services prodigués à notre mère au cours de ces 14 années. Un merci tout spécial à mesdames Danielle Dufour et Isabelle Côté, deux anges qui ont su profondément toucher le cœur de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-Benoît-de-Bellechasse, don pour la communauté chrétienne de St-Henri (219-A rue Commerciale, Saint-Henri, Qc, G0R 3E0, tél. : 418 882-2340), la Fondation IUCPQ ou la Fondation CERVO. La famille vous accueillera aude 8 h à 11 h pour recevoir les condoléances.