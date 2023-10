CHAMBERLAND, Renée



À Québec, le 12 octobre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Renée Chamberland, épouse de feu monsieur Paul-André Beaudry, fille de feu madame Irène Chamberland (Bouret) et de feu monsieur Armand Chamberland. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude (David Maybury) et Jean-Philippe (Anne-Marie Larochelle); ses petits-enfants: William, Samuel, Emma et Clara; sa soeur: Andrée Chamberland, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, fondation qui lui tenait à cœur, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.