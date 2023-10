TURMEL, Ovide



Le lundi 9 octobre 2023, entouré de ses proches, au Centre d'hébergement Côté Jardins, monsieur Ovide Turmel nous a quittés à un mois de son 80e anniversaire. Il était le fils de feu Antonio Turmel et feu Alida Boily.La famille recevra les condoléances à la, de 13h à 15h.. Il laisse dans le deuil son épouse Gertrude Sanfaçon; ses filles : Valérie (Nicolas Filion) et Catherine (François Bélanger) et ses petits-fils : Edward et Julien Bélanger. Il était le frère de : feu Pauline (feu Clermont Drouin), Marielle (feu Yves Bertrand), Simon (Marjolaine Girard), feu Léonard, Gilberte (John W.Turmel), Denise (Florent Marcoux), Aliette (Gérard Lacasse), Diane (Guy Fontaine), Evelyne (André Veilleux), feu Gervais, Anna (Maurice Sasseville), Francine (Pierre Vézina), feu Daniel (Bibiane Audet) et de Lionel (Brigitte Labbé). Il était le beau-frère des membres de la famille Sanfaçon : feu Émilienne (feu Yvan Tremblay), Paul-Émile (Odette Laliberté), Jean-Yves (Rita Veilleux), Lorraine (feu Jean-Yves Martel), Cécile (René Talbot), Diane (Benoit Lamontagne) et Gilles (Marjolaine Gravel). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, amis et anciens collègues de Bell Canada, tout comme plusieurs membres de la communauté qui ont pu compter sur lui par son généreux temps de bénévolat. La famille tient à remercier la qualité des soins et l'attention des employés du 4e étage Montagne du Centre d'hébergement Côté Jardins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, tél.: 418 527-4294 : www.societealzheimerdequebec.com ou la Fondation les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins www.fondationjhsl-cj.ca, tél.: 418 780-8179.