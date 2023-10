DEFOY, Lise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 septembre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lise Defoy, épouse de monsieur Bernard Tremblay et fille de feu madame Annette Pichette et de feu monsieur Delphé Defoy. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le lundi 30 octobre de 18h à 21h au centre commémoratifainsi que, jour des funérailles, vous êtes invités à vous rendre directementoù la famille vous accueillera à compter de 13h.et sera suivi de l'inhumation au cimetière de la Nativité Notre-Dame, rue du Fargy. Lise laisse dans le deuil son époux Bernard Tremblay; ses enfants: Serge (Nathalie Viger) et Julie (Hans Obel-Jensen); ses petits-enfants: Mathieu Tremblay (Benjamin Décarie), David Tremblay (Emilia Chang) et Joséphine Jensen; sa sœur Francine (Eddy Godin); ses frères Gilles et Mario (Hélène Thibault); ses beaux-frères et belle-sœur de la famille Tremblay : Georges-Henri (Nicole Pomerleau), Jean-Denis (Micheline Leroux), Marièlle et Paul-André (Martine Thomassin); ses belles-sœurs Francine Sauvageau (feu Yves Defoy) et Ginette Toussaint (feu Claude Defoy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Lise est allée rejoindre ses frères Gaston, Denis et Jacques. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3. www.cancer.ca