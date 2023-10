RIMOUX, Alain



À l'Hôpital de Saint-Raymond, le 21 octobre 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Alain Rimoux, époux de dame Anne-Marie Lambert, fils de feu monsieur André Rimoux et de feu dame Lucette Lasseigne. Il demeurait à Pont-Rouge. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à laà compter de 13h suivi parOutre son épouse, monsieur Rimoux laisse dans le deuil les enfants de sa conjointe : Steve, Michaël (Valérie) et leurs enfants : Émilia et Liam, ainsi que Valérie (Nancy) ; son frère Gérard (feu Nicole) ; sa nièce Aurélie ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lambert ; ses amis : Marco et Céline ; son ex-conjointe Odile Wallon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sa chirurgienne, Dre Isabelle Deshaies, ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôpital de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un remerciement particulier au Dr François Aubin, son ange de miséricorde. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf https://fsssp.ca/ Des formulaires seront disponibles sur place.