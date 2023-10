CARRIER BEAULIEU, Jacqueline



Au Centre d'hébergement de Loretteville, le premier octobre 2023 à l'âge de 91 ans, est décédée entourée de sa famille, madame Jacqueline Carrier Beaulieu. Originaire de Lévis, secteur Lauzon, elle y a passé la majeure partie de sa vie.La famille recevra les condoléances aude 9:30 à 13:00,L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal (Alain Genest), ses petites-filles qu'elle chérissait tant : Laurence (Matthieu Castonguay) et Julianne (Pierre-Olivier Gingras); ses arrière-petits-enfants : Louis, Sophie et Lucie qui réjouissaient ses yeux et son coeur. Elle laisse également dans le deuil Pierre Bérubé, Sophie Labbé, Liu-Ann Lemieux-Rousseau, Jean-Félix Labbé et Jacqueline Rosa, ainsi que nombreux neveux, nièces, amis(es), collègues de travail et de bénévolat. Elle est allée rejoindre son époux Jacques, sa fille Martine, ses parents Lyda Dumont et Gaudias Carrier ainsi que tous ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Carrier: Cécile (Michel), Marie-Desneiges (Laurent), Rosaire (Cécile), Jean-Marie (Jacqueline), André (Jeanne d'Arc), Thérèse (Omer), Fernand (Charlotte), Charles Aimé (Thérèse) et Frédéric (Jeannine) et de la famille Beaulieu : Cécile (Léopold), Jeanne d'Arc (Emmanuel), Pauline (Paul), Jean-Marie et Thérèse. Nous soulignons la passion de Jacqueline pour l'enseignement et son action bénévole auprès de divers groupes et organismes (CPE la Petite Grenouille, la communauté Chrétienne de St-Joseph de Lévis). Nous remercions le Manoir de Lorette pour son accompagnement ainsi que le CHSLD de Loretteville, particulièrement le travail des infirmières Laïla et Chantal qui, par leur humanisme et leurs compétences, lui ont favorisé une fin de vie plus douce. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Petits Bonheurs D'École, site web : www.petitsbonheursdecole.com, téléphone : 418-628-4355 et Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, téléphone : 418-837-6131, site web : www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.