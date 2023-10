GOURDE, Ghislain



À Drummondville, le 29 septembre 2023, est décédé, à l'âge de 68 ans, monsieur Ghislain Gourde. Il était le fils de feu Gérard Gourde et de feu Claire Roy. Monsieur Gourde demeurait à Drummondville et il était natif de Saint-Bernard de Beauce. Sa famille accueillera parents et amis,, de 11h à 13h30, à laafin de recevoir vos marques de sympathie.; monsieur Gourde sera ensuite conduit au cimetière Saint-Bernard, lieu de son dernier repos. La crémation a été confiée au crématorium J.N. Donais. Monsieur Ghislain Gourde est allé rejoindre son amie de cœur Françoise Morin. Il laisse dans le deuil sa belle-fille Mélanie Morin; sa petite-fille Laurie Bezeau. Le regretteront aussi ses frères et sœurs : Michel, Mario, Christian (Maryse Poulin), Johanne (Yvon Dubois), Jacinthe (Michel Arsenault); ses neveux et nièces : Crystelle Dubois (Nicolas Gaudet), Pier-Olivier Dubois, Marie-Pascale Gourde (Julien Couture), Myriam Arsenault, Annabelle Arsenault. Il laisse aussi d'autres parents et amis. En témoignage de sympathie, la famille apprécierait des dons à Diabète Québec.