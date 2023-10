Le plus bel espoir québécois du football reçu comme un roi par le plus prestigieux programme de la NCAA

Le plus bel espoir du football collégial québécois a vécu des heures complètement folles en fin de semaine dernière.

Après une défaite crève-cœur face aux Titans de Limoilou, vendredi soir, l’ailier défensif du CNDF Steve Pierre Bolo Mboumoua a pris la direction de Montréal en compagnie de ses entraîneurs Marc-André Dion et Pascal Masson où un vol pour Atlanta les attendait à la première heure samedi matin.

Après un arrêt en Georgie, le trio a pris un vol en direction de Birmingham avant de conduire jusqu’à Tuscaloosa et le mythique stade Bryant-Denny, domicile du Crimson Tide d’Alabama.

Les protégés de Nick Saban accueillaient pour l’occasion les Volunteers du Tennessee. «Ce fut une fin de semaine mouvementée, a résumé le premier joueur issu du circuit collégial québécois à recevoir une offre de bourse d’études du Crimson Tide. C’était le premier match de la NCAA auquel j’assistais et ce fut instructif. Le jeu est plus vite, les joueurs sont plus gros et ça m’a donné un aperçu de ce qui m’attend. J’ai pris des notes mentales. Le stade, la foule de plus de 100 000 spectateurs, c’était très, très impressionnant et plus gros que je pensais.»

Un très grand intérêt du Crimson Tide

Bolo Mboumoua a été reçu avec tous les égards liés à une recrue de son niveau. Les recrues étaient dans une section derrière la zone des buts et les joueurs sortaient tout juste devant eux.

«Alabama est le meilleur programme de la NCAA et ils ont beaucoup d’intérêt pour un petit gars de Mégantic. Ils m’ont fait comprendre que j’étais une priorité dans leur recrutement. Je suis le gars qu’ils veulent aller chercher sur la ligne défensive. Certains joueurs de ligne défensive ont quitté et je me suis retrouvé au haut de leur liste.»

Si Bolo Mboumoua a été impressionné, il en va de même pour Dion et Masson qui vivaient eux aussi leur baptême de la NCAA. Les deux sont également impressionnés par le grand intérêt du Crimson Tide.

«Steve est une grosse prise pour eux et ils le veulent vraiment, a mentionné Dion. Steve avait l’air d’un homme parmi les enfants en compagnie des autres recrues. Dans le vestiaire, il était aussi gros que les joueurs de l’édition actuelle. C’était la recrue la plus monstrueuse du groupe. Alabama recrute des machines et c’est vraiment “hot” de voir le grand intérêt qu’ils lui portent.»

«Après le match, on s’est retrouvé dans un salon privé et Nick Saban est venu nous rejoindre, de renchérir Masson. Quand il a reconnu Steve, il s’est immédiatement arrêté pour venir le voir. Il a tout arrêté. C’était un moment exceptionnel.»

Masson regardait le match comme un fan alors que le gaillard de 6 pi 4 po et 275 livres épiait tout ce qui se passait sur le terrain. «À un moment donné, Steve m’a dit qu’il allait être correct et qu’il serait au niveau.»

Au moment où les joueurs du Crimson Tide sont rentrés au vestiaire à la demie en retard 20-7, l’entraîneur de la ligne défensive Freddie Roach a échangé quelques mots avec Bolo Mboumoua.

«Il m’a demandé si j’étais stressé parce que Alabama accusait un retard de 20-7 et je lui ai répondu oui. Il m’a simplement dit “Believe” et de m’accrocher. Tu voyais qu’il croyait à ses affaires et il avait raison.»

Le Crimson a réussi l’un de ses plus gros retours après avoir tiré de l’arrière après 30 minutes en route vers une victoire de 34-20

Si la fin de semaine a été éreintante parce qu’il a peu dormi, le meneur pour les sacs et les plaqués pour perte dans le circuit collégial Division 1 était très heureux de sa visite éclair à Tuscaloosa. «Cette fin de semaine a fait du bien parce qu’elle m’a montré c’est quoi l’objectif que je veux atteindre. En voyant tout ça, je réalise que je ne travaille pas pour rien.»

Excellente relation avec l’entraîneur de position

Après le match et la rencontre des recrues, le produit des Béliers de la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic a cassé la croûte avec l’entraîneur de ligne défensive Freddie Roach.

«Je suis allé à Alabama pour tisser des liens, a-t-il expliqué. J’ai une bonne relation avec coach Roach. Au début, il croyait m’utiliser comme ailier défensif. C’est possible aussi qu’il m’utilise comme plaqueur. Je jouerai à la position où je réponds le mieux.»

Faisant osciller la balance à 260 livres cet été, l’athlète natif du Cameroun qui est arrivé au Québec à l’âge de 12 a gagné 15 livres.

«Mon poids bouge vite, mais je suis aussi rapide sinon plus.»