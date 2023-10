Forêt Montmorency: retour du ski de fond dès les premiers flocons

L’Université Laval a annoncé que la pratique du ski de fond et de la raquette sera possible à la Forêt Montmorency dès la première neige, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023.

Comme il s’agira d’un autre test, les activités ne se poursuivront pas en janvier 2024, mais l’avenir ne semble pas si sombre pour les sportifs.

À l’automne 2022, l’Université Laval avait mis la hache pour la seconde fois en deux ans dans le ski de fond et les activités récréotouristiques à cet endroit. La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) voulait alors ne conserver que les activités de recherche et d’enseignement.

Université Laval

Dès les flocons

Cette fois-ci, le portrait semble légèrement différent.

Lors du forum public de la Forêt Montmorency, organisé par la FFGG en novembre dernier, certaines personnes présentes avaient à nouveau exprimé le souhait d’une poursuite des activités de ski de fond.

La FFGG s’était engagée à créer un comité de travail spécifiquement sur l’offre de ski de fond pour 2023-2024.

Les travaux de préparation de la saison à venir ont été faits à la suite des recommandations de ce comité.

Un troisième projet pilote se mettra ainsi en branle dans les prochaines semaines, soit dès que la neige sera en quantité suffisante.

«Ce projet permettra d’obtenir des informations importantes afin de définir un modèle d’affaires en vue d’une offre future d’activités récréotouristiques à la Forêt Montmorency», précise le communiqué de l’Université Laval.

Futur incertain

L’offre future reste à déterminer et ce projet contribuera à alimenter la réflexion. Une véritable relance n’est donc pas exclue.

Une entente signée octroie le mandat d’opération des pistes pour la pratique du ski de fond et de la raquette aux Services nordiques Bilodeau.

La FFGG estime avoir respecté son engagement de trouver une solution afin d’offrir à la population la possibilité de profiter d’une saison de ski précoce.