«C’est l’enfer, ce qu’ils nous ont fait vivre»: des clients de la Banque Nationale remboursés, mais pas dédommagés

Les clients fraudés à la Banque Nationale ont été remboursés, mais ils sont outrés de l’attitude de la banque. Une première victime vient d’envoyer une mise en demeure à la BNC pour exiger un dédommagement.

«C’est un peu l’enfer, ce qu’ils nous ont fait vivre: le manque de sommeil, l’inquiétude, l’angoisse, le stress. L’humiliation aussi», lance Stéphane Lessard, fondateur et président de MAR-Optimisation, en Beauce.

Sa mise en demeure a été envoyée le 19 octobre, deux jours après son remboursement. Son entreprise avait été fraudée de 240 000$.

«Ils m’ont offert 120 000$ en septembre. J’ai dit non. Ils m’ont finalement remboursé au complet. Qu’ils payent un dédommagement, maintenant», lâche avec colère l’entrepreneur de 56 ans.

«La gestion de crise de la banque a été déplorable, elle aurait tout de suite dû faire une annonce publique. Le fédéral devrait aussi légiférer, pour obliger les banques à plus de transparence», indique l'avocat Alexandre Michaud, qui représente une des entreprises victimes de la fraude.

La banque devrait prendre la mise en demeure au sérieux si elle ne veut pas se retrouver avec une action collective sur le dos, ajoute l’avocat, car cela pourrait lui coûter pas mal plus cher et pourrait l’exposer à des dommages et intérêts punitifs exemplaires.

Les hackers se sont emparés de 240 000$ dans le compte entreprise que possède le propriétaire de MAR-Optimisation à la BNC. La banque a refusé de le rembourser pendant un mois, puis quand les médias en ont parlé, «elle a retrouvé l’argent comme par magie».

Sans l’appeler, la BNC a déposé l’argent dans son compte, à la va-vite, le 17 octobre au matin. Il ne sait toujours pas comment les hackers sont entrés dans son compte de banque.

«Ils pourraient au moins nous l’expliquer, me semble que ça nous déstresserait un peu», s’indigne-t-il.

Dans le trou de 250 000$ pendant un mois, son entreprise a failli s’effondrer. «La confiance de tout le monde était effritée. Mes fournisseurs et mes clients se demandaient si j’étais allé jouer au casino», raconte l’entrepreneur de 56 ans en évoquant l’humiliation subie.

Des frais à payer en plus

Le Journal a parlé avec 10 autres entrepreneurs fraudés, mercredi. Pascal Gosset, qui s’est fait voler 60 000$, est le seul à avoir reçu un appel de la BNC pour discuter d’un possible dédommagement.

«On dirait qu’ils tâtent le terrain pour voir à quoi je m’attends», dit le propriétaire de Muze, une entreprise de véhicules électriques.

Marie-Claude Normand, fraudée pour 98 079$, s’est fait dire par la banque d’écrire un courriel pour demander réparation.

«Ils veulent que je leur explique pourquoi j’ai droit à un dédommagement. Je dois leur dire ce qui s’est passé, ce que j’ai vécu, ce que ça a causé, comme s’ils ne le savent pas déjà», dit la présidente des Constructions Richard.

Elle leur a écrit et attend des nouvelles depuis mardi.

Un autre entrepreneur qui ne veut pas être nommé s’attend lui aussi à un dédommagement.

Il a payé 6000$ pour faire «nettoyer» ses ordinateurs, à la demande de la banque. Des chèques ont bondi dans le compte, pour des frais totaux de 500$.

«Ils vont au moins payer ça, c’est la moindre des choses», ne peut-il s’empêcher de croire.

Une autre cliente de la BNC fraudée n’avait droit qu’à deux virements gratuits par mois dans son compte. Comme les fraudeurs en ont fait cinq, des frais lui ont été chargés pour trois virements additionnels.

La banque ne l’a toujours pas remboursée pour ces frais, plus d’un mois après le vol et plus d’une semaine après le remboursement de la somme dérobée.

«Juste pour le stress encouru, le temps passé au téléphone, ça mérite un dédommagement», ajoute Eve Blanchette, de Distribution Fort-Mag.

Fraudée pour 39 000$, elle ne sait toujours pas comment le crime a été commis. «Je suis anxieuse chaque fois que je me connecte. La banque m’a demandé d’aller faire formater mon disque dur, mais la fraude a eu lieu sur mon téléphone. Ils ne m’ont jamais parlé du téléphone.»

La banque muette

La BNC refuse de parler au Journal depuis sa seule entrevue accordée le 16 octobre.

Pas moyen de savoir si elle compte expliquer à ses clients comment la fraude a eu lieu et si elle compte les dédommager.

Elle ne veut pas répondre aux questions, sauf une. «Aucun employé n’a été licencié en lien avec cette situation», indique Jean-François Cadieux, un porte-parole de la BNC.

