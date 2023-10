Grève de la FIQ: toute une semaine chambardée dès le 6 novembre prochain

Après la grève du front commun syndical le 6 novembre, les 80 000 membres de la FIQ seront aussi en grève les 8 et 9 novembre.

La grève du front commun syndical le 6 novembre réunira 420 000 travailleurs des secteurs public et parapublic. Avec les membres de la FIQ, ce sont près d’un demi-million de travailleurs et travailleuses qui seront en grève au moins une journée au début du mois prochain.

L’impact se fera notamment sentir à Québec. Pour la première fois depuis près de 25 ans, les professionnelles en soins du CHU de Québec seront en grève les 8 et 9 novembre.

Elles se joindront ainsi au mouvement provincial qui regroupe 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques.

Écoutez l'entrevue avec Magali Picard à l’émission de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Grève illimitée

Au terme d’une consultation, 95% des membres de la FIQ ont voté en faveur de la grève. Le mandat adopté peut aller jusqu’à la grève générale illimitée.

«C’est un mandat fort pour dire au gouvernement que les propositions qu’on reçoit à la table de négociation sont inacceptables», a affirmé Nancy Hogan, présidente du Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec (SICHU).

La grève perturbera les activités du réseau de la santé, mais les services essentiels seront assurés et la sécurité des patients ne sera pas compromise. À titre d’exemple, des rendez-vous en clinique externe pourraient subir un impact. Des chirurgies moins urgentes pourraient également être reportées en raison du personnel qui sera présent sur les lignes de piquetage.

Des perturbations

«Ça va être perturbé. Le gouvernement n’a pas d’ouverture et il n’y a pas de progrès. À Québec, nos conditions de travail sont déjà très difficiles et ce que le gouvernement veut faire, c’est de les dégrader encore plus, en nous traitant comme des pions interchangeables. Si rien n’est fait, on s’en va dans le mur», a notamment ajouté Mme Hogan.

Devant le front commun syndical du 6 novembre, le premier ministre François Legault promet de «bonifier» son offre dimanche, en espérant un règlement d’ici les Fêtes.

De leur côté, le mandat adopté prévoit aussi le recours ultime à la grève générale illimitée.