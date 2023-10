Il double ses abonnés grâce au «Journal»

Depuis que Le Journal a parlé du professeur retraité de l’Université Laval David Beaudoin, ce dernier offre gratuitement ses «trucs» de paris sportifs à un nombre croissant d’internautes sur sa chaîne YouTube.

«Sur ma chaîne YouTube, on est passé de 26 000 à 30 000 abonnés. Mais dans la section des gens qui payent sur mon site web [MJpicks.com], c’est passé de 100 à 250 personnes!» dit l’homme de 43 ans.

D’habitude, David Beaudoin attire entre 10 et 30 nouveaux abonnés par jour. Mais la journée où il a fait la une du Journal, 2065 nouveaux membres se sont joints à sa chaîne.

Mais la gloire a son prix. Depuis, il est inondé de demandes de la part de gens qui ne connaissent presque rien au sport ou au pari sportif. «Ça a attiré des gens qui ne connaissent rien du tout au sport et qui ne font pas l’effort de chercher, c’est un peu décourageant. Plusieurs ont vu le mot millionnaire, alors ils veulent être millionnaires aussi. Mais ils connaissent à peine les équipes et ils me demandent: “Peux-tu me donner un cours?” Je n’ai pas de temps pour ça», dit-il.

Bonne moyenne au bâton

L’an dernier, si vous aviez placé un montant d’argent sur chacun des paris qu’a conseillés David Beaudoin aux abonnés de sa chaîne, vous auriez plus de 14 fois ce montant dans vos poches aujourd’hui. Ce «Moneyball québécois», doctorant en statistiques et passionné des chiffres, a développé un unique modèle pour prédire les résultats des matchs des principaux sports comme le football, le baseball et le hockey.

Et son début d’année est aussi positif. «Pour le hockey, à date, c’est 13 victoires et 8 défaites depuis le début de la saison. Je mise surtout sur l’équipe qui va gagner ou le total de buts dans le match. Dans le football de la NFL, j’ai une fiche légèrement négative dans les victoires et les défaites, mais dans les paris sur les joueurs en particulier, ça va bien, j’ai 29 victoires et 22 défaites, et huit victoires de suite», dit-il.

Ce doctorant en statistiques explique que les paris sur des joueurs en particulier ont plus de chances de fournir des aubaines que les paris sur les équipes. Des millions de personnes peuvent miser sur les équipes, alors la cote sera assez précise. «Mais dans le cas des joueurs, on a plus d’opportunités. Si par exemple tu mises 10 000$ sur les Bills de Buffalo ce soir, le casino va l’accepter avec joie. Mais si tu veux parier le même montant sur tel joueur, qui va capter plus ou moins trois passes, ils ne voudront jamais. Ils vont te limiter à quelques centaines de dollars, car ils savent qu’ils sont vulnérables là-dessus. Ils n’ont pas le temps pour faire des cotes super précises sur tel ou tel joueur», explique celui qui se nomme Professor MJ sur YouTube.