«J’ai donné dans l’humour» – Jean-Michel Anctil

Jean-Michel Anctil, qui s’illustre de plus en plus au petit écran dans des séries dramatiques, ne compte pas retourner au stand-up de sitôt.

Le personnificateur de Priscilla et de Râteau a confié dans les coulisses du spécial Halloween de Ça finit bien la semaine qu’il n’avait pas envie de retourner à l’humour, du moins pas pour l’instant.

Photo Vanessa Brossard fournie par TVA

«Je préfère ce que je fais là à la télé, le jeu. Peut-être que je pourrais revenir pour faire un numéro dans un gala un moment donné, mais non, j’ai donné dans l’humour», a-t-il affirmé de manière bien sentie, en pleine séance de maquillage.

«Je suis content. Je n’ai pas de regrets. J’ai eu mon “Grand bien-cuit” cet été, qui sera d’ailleurs présenté sûrement après les Fêtes, où je me suis retrouvé sur scène encore, et j’ai réalisé que j’aime mieux que les autres me fassent rire», a-t-il ajouté.

Le comédien, qu’on pourra retrouver cette saison dans À cœur battant, se prépare également à tourner dans une autre série, dont il a préféré taire le nom.

PHOTO FOURNIE PAR TVA

Sans trop vouloir se dévoiler, il a admis avoir hésité avant d’accepter ce nouveau projet, se demandant s’il était capable de jouer un tel rôle. «C’est un personnage avec une grande culture, qui aime la mode et qui a un humour particulier. Il fait des blagues, mais c’est comme le seul à les trouver drôles», a-t-il décrit.

«C’est un beau défi. Ce n’est pas au niveau du personnage, c’est au niveau du langage. Mais j’ai découvert qu’en ralentissant le débit ça donnait une autre couleur assez intéressante au personnage», a poursuivi l’animateur, qui sera déguisé, vendredi, en mariachi mexicain du jour des Morts.

Les costumes des invités de la semaine, Rosalie Bonenfant, Normand D’Amour et Mathieu Dufour, devraient surprendre, voire même en effrayer quelques-uns.

Le spécial Halloween de Ça finit bien la semaine est présenté vendredi sur le coup de 19h à TVA.