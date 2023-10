«Je veux rester ici» –Un jeune hockeyeur québécois qui joue à Lewiston

Exilé près de Lewiston pour jouer au hockey, un ancien du Séminaire Saint-François vit du stress et de la peur en attendant le dénouement concernant le suspect des fusillades mortelles dans le Maine.

Andrea Blais, 17 ans, a terminé ses études secondaires en juin dernier dans la région de Québec. Depuis septembre, l’ancien joueur du Blizzard fréquente le Hebron Academy, un établissement situé à une vingtaine de minutes de Lewiston.

Le jeune hockeyeur s’est même rendu récemment au salon de quilles Just-In-Time Recreation, premier théâtre de la tuerie.

«J’avais choisi cette école parce que je croyais que c’est la meilleure place pour moi. Le hockey est bon et je voulais découvrir autre chose. En plus, c’est proche. Ce n’est pas la Floride ou la Californie. Ça se passait bien jusqu’à présent», explique le Québécois.

Barricadés

En début de soirée mercredi, des messages inquiétants ont commencé à entrer sur ton téléphone. Un tireur lourdement armé venait alors de faire un véritable carnage dans la petite ville américaine. Robert Card, 40 ans, a ouvert le feu dans une salle de quilles et un bar, tuant au moins 18 personnes, selon le dernier bilan.

«Mes amis me disaient qu’il y avait des shootings pas très loin. Je n’y croyais pas. En ouvrant internet, j’ai vu que c’était vrai et que c’était vraiment proche. Mes parents étaient déjà au courant. J’ai su que c’était vraiment grave et qu’il y avait plusieurs morts. J’ai commencé un peu à capoter. Je ne savais pas comment agir», raconte Andrea Blais.

Sans surprise, les cours ont été annulés et les citoyens ont été invités à verrouiller leurs portes à double tour pendant la chasse à l’homme.

Stress et peur

«C’est stressant et ça fait peur un peu. On ne sait pas où est le suspect. Est-il proche ou loin? Ils ont bien fait de nous mettre en lockdown complet. On ne sait jamais.»

Alors que la saison de hockey n’est même pas commencée, Andrea ne souhaite pas revenir à Québec malgré cet épisode de violence extrême. Sain et sauf, le jeune homme veut rassurer ses parents.

«J’aime ça ici. Ça fait peur, mais je veux rester et jouer au hockey ici. Je ne pense pas que ça va m’en empêcher.»

Habitant dans une petite communauté, il s’attend malheureusement à ce que des professeurs connaissent certaines des victimes.

«C’est stressant pour nous aussi. Ils ont une procédure complète dans ce cas précis. On reçoit plusieurs courriels pour nous informer de ce qui arrive», termine son père, Jean-Sébastien.