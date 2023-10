Jeremy Filosa perd son poste de descripteur de la MLS à cause de son franc-parler

Le journaliste aguerri Jeremy Filosa a été victime de franc-parler et l’a payé de son poste chez Apple TV où il décrivait des matchs de la MLS.

Selon ce qu’il a écrit sur son compte X, ses « opinions et propos parfois sévères, partagés sur [mes] médias sociaux n’ont pas plu à certaines personnes et ont été rapportés et utilisés pour influencer [mes] patrons aux États-Unis à prendre cette décision ».

S’il est resté évasif dans sa publication, il a été plus précis lors de son passage à l’émission de Patrick Lagacé au 98,5 hier après-midi. Il faut aussi préciser que Filosa est journaliste sportif à temps plein pour la station de radio depuis de nombreuses années.

« En début de semaine, j’ai reçu un appel des patrons d’Apple pour me dire qu’ils ne poursuivraient pas l’aventure avec moi. Ils m’ont dit que mon travail était irréprochable.

« Ils m’ont dit qu’on leur avait envoyé des tweets dans lesquels j’avais été sévère envers l’organisation du CF Montréal. Je ne sais pas qui spécifiquement, mais on m’a dit que ça venait de l’équipe. »

Pas lié

Ce qui est le plus étrange dans cette affaire, c’est que Filosa n’a été affecté à la description d’aucun match du CF Montréal cette saison.

Le journaliste d’expérience qui couvre le CF Montréal depuis 18 ans a plutôt été au micro pour 14 rencontres des Whitecaps de Vancouver.

Filosa savait qu’une telle situation pouvait survenir puisqu’il a souvent eu des accrochages avec l’organisation montréalaise.

« Je savais toujours qu’il y avait cette possibilité-là qu’ils tentent d’influencer mes patrons, et d’ailleurs au début du contrat, il y a un accrochage en ce sens », a confié Filosa au micro de Patrick Lagacé.

« Ce qui me déçoit et qui me fait le plus mal, c’est qu’ils me disent que mon travail était irréprochable. »

Sympathie

Les révélations de Filosa ont déclenché un véritable débat sur les différents réseaux sociaux, mais aussi une vague de sympathie.

De nombreux journalistes lui ont témoigné leur appui tout comme de nombreux amateurs de soccer et partisans du CF Montréal.

Au moment de mettre sous presse, la publication X où il a révélé la situation avait été vue près de 524 000 fois.

Le CF Montréal, de son côté, est resté muet sur les réseaux sociaux.