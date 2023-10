Julie Le Breton sur le plateau de tournage du film «Le chef et la douanière»: «Ça fait du bien de jouer dans une comédie»

En mettant les pieds sur le plateau de la comédie Le chef et la douanière, Julie Le Breton trépignait d’enthousiasme à l’idée de jouer aux côtés du comédien français Édouard Baer, dont elle a toujours apprécié l’humour. À la veille de la fin du tournage, elle ressort comblée de cette expérience.

«Ça s’est super bien passé, confie, en souriant, l’actrice rencontrée jeudi sur le plateau de tournage, à L’Assomption.

«Édouard a cette espèce de personnage là qui l’habite, qui le suit et qui est très drôle. C’est un amoureux des mots et un amoureux du mot juste. Son humour a été le bienvenu sur le plateau.»

Laurence Grandbois Bernard

Dans Le chef et la douanière, prochain long métrage de la réalisatrice Manon Briand (Liverpool, La turbulence des fluides), Julie Le Breton se glisse dans la peau de Sonia, une douanière intransigeante qui vit dans un petit village, situé sur le bord de la frontière séparant le Québec des États-Unis.

En voyant que sa fille, Lili-Beth (Élodie Fontaine), a très peu de chances de remporter un concours de Petits Chefs auquel elle s’est inscrite, elle tentera de convaincre Victor (Édouard Baer), un chef français en mal de renommée, de lui venir en aide.

Laurence Grandbois Bernard

Décrit par Manon Briand comme un «feel good movie» (ou un film qui fait du bien), Le chef et la douanière explore un genre rarement abordé au cinéma québécois: la comédie romantique.

«C’est vrai qu’on y retrouve les bases d’une comédie romantique, c’est-à-dire deux personnes que tout oppose et qui, par la force des choses, vont se rendre compte qu’elles sont peut-être faites l’une pour l’autre, observe Julie Le Breton.

«Mais le film s’articule autrement. C’est comme si Sonia et Victor finissaient par créer une famille plutôt qu’un couple. Elle a vécu des choses dans le passé qui ont fait en sorte qu’elle a perdu confiance aux hommes. Comment tu fais, après cela, pour te reconstruire amoureusement et tenter de construire une famille en laissant un homme entrer dans ta vie et celle de ta fille?»

Le tournage de Le chef et la douanière a aussi permis à Julie Le Breton de renouer avec la comédie, elle qui a multiplié les rôles dramatiques ces dernières années.

«Ça fait du bien de jouer dans une comédie où le ton est plus léger et où il y a une lumière, glisse-t-elle. Cela dit, c’est une comédie où il y a des nuances et une vérité dans le jeu.»

Laurence Grandbois Bernard

Même s’il a plusieurs amis à Montréal et qu’il est souvent venu en voyage au Québec dans le passé, Édouard Baer n’avait jamais eu la chance encore de tourner un film dans la Belle Province. L’acteur de 56 ans connu pour ses rôles dans Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre et Mademoiselle de Joncquières n’a pas eu de mal à s’intégrer à l’équipe québécoise de Le chef et la douanière. Il fallait le voir, jeudi, rigoler entre les prises avec les membres de l’équipe.

«J’aime bien quand il se passe des choses sur un plateau de tournage», explique Baer, réputé pour ses talents d’improvisateur.

«J’aime quand ça crie, quand ça se réconcilie, quand on rigole et qu’il y a des gags. J’ai besoin de cela pour garder mon énergie. Sinon, j’ai l’impression que le travail d’acteur est une technique comme une autre.»

Amorcé le 14 septembre dernier, le tournage de Le chef et la douanière se termine samedi. Le film devrait prendre l’affiche en juin prochain.

«On veut sortir le film au début de l’été parce que c’est une comédie grand public qui peut, je crois, rejoindre les spectateurs de tous les âges. C’est ça notre objectif», indique Manon Briand.

Sylvain Marcel, Dominic Paquet, Lélia Nevert, Oussama Farès, Douaa Kachache et Normand Chouinard font aussi partie de la distribution de Le chef et la douanière. Le chef montréalais Samuel Sirois, candidat canadien au Bocuse d’Or en 2023, a quant à lui travaillé comme conseiller culinaire pour le film.