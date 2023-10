L’affaire Pascale Nadeau se règle à l’amiable

L’ancienne cheffe d’antenne du Téléjournal, Pascale Nadeau, a réglé à l’amiable la bisbille qui l’opposait à son syndicat et à la direction de Radio-Canada.

Dans une courte déclaration relayée aux médias, jeudi, le diffuseur public a écrit : « Radio-Canada, Madame Pascale Nadeau et son syndicat ont choisi de régler à l’amiable leurs différends, suite aux griefs déposés par le syndicat au nom de Madame Nadeau et à la poursuite civile intentée par celle-ci contre Radio-Canada ».

On a précisé qu’aucun autre commentaire ne sera fait par les trois parties.

Toute cette affaire remonte à 2020. Cette année-là, une plainte anonyme avait été déposée contre la journaliste, aujourd’hui âgée de 63 ans. À la suite d’une enquête interne à ce sujet, Mme Nadeau avait été suspendue pendant quatre semaines. Elle n’est jamais revenue à l’antenne, sa carrière ayant pris fin abruptement après des décennies à Radio-Canada.

En août 2021, Radio-Canada avait d’abord annoncé que sa journaliste vedette prenait sa retraite après un long congé de maladie. Quelques jours plus tard, la fille du regretté journaliste Pierre Nadeau donnait sa version des faits dans une lettre ouverte publiée dans Le Soleil. Dans celle-ci, elle révélait avoir été poussée vers la porte et évoquait un « congédiement déguisé ».

En août 2022, on apprenait que Pascale Nadeau poursuivait Radio-Canada pour la somme de 350 000 $ pour « les propos mensongers et diffamatoires » de son ancien employeur à son égard, rapportait Le Journal de Montréal.

« Radio-Canada a délibérément porté atteinte à la dignité, à l’intégrité, à l’honneur et à la réputation de Mme Nadeau, en ayant diffusé des propos mensongers et diffamatoires à son égard dans l’unique but de protéger sa réputation », pouvait-on lire dans la requête déposée en Cour supérieure le 15 août 2022.

« Je ne pensais pas mettre fin à ma carrière si vite, j’avais encore de belles années à offrir et je ne croyais surtout pas la terminer de cette façon, par la porte d’en arrière », avait-elle révélé à l’époque dans une lettre.

La poursuite de Mme Nadeau concernait principalement la réaction de la société d’État après la publication de cette lettre.

« Tous ces agissements fautifs de Radio-Canada ont été faits à titre de mesures de représailles contre Mme Nadeau, pour tenter de la discréditer aux yeux de ses collègues et du public. [...] Mme Nadeau, en tant que personnalité publique couronnée de succès et un modèle dans le monde de la télévision, a souffert et continue de souffrir des atteintes à sa réputation », pouvait-on lire.

Puis, en janvier dernier, La Presse rapportait que Pascale Nadeau avait déposé une plainte en avril 2022 devant le Conseil canadien des relations industrielles. Elle reprochait alors au Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada (STTRC) d’avoir manqué à son devoir de « représentation juste » en se comportant de « manière arbitraire » et en agissant de « mauvaise foi » en ce qui a trait notamment au dépôt de deux griefs.