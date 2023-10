Le Canada est indéfendable, et les fédéralistes le savent

Les fédéralistes angoissent ouvertement: qui sera leur prochain capitaine Canada? Qui osera brandir le drapeau canadien et affirmer sans rire qu’il s’agit du plus beau pays au monde?

Ils cherchent et ne trouvent pas.

Pour une raison simple: leur cause est indéfendable, à tout le moins pour les Québécois francophones.

Voyons pourquoi.

Tout le monde a compris que le peuple québécois s’effacera au cours des prochaines décennies dans le Canada. Sa dynamique démographique canadienne condamne déjà le peuple québécois à la marginalité et la langue française à la folklorisation.

Capitaine Canada!

Certains s’en accommodent: pour eux, l’appartenance au Canada est plus importante que la survie de leur propre peuple. Ils s’en défendent mollement en tripatouillant les statistiques linguistiques, pour se faire croire que le français se porte quand même bien. Ils nous mentent grossièrement, ou alors, ils se mentent à eux-mêmes. C’est pire.

Leur plus récent argument pour refuser l’indépendance est toutefois pathétique: c’est celui des coûts supposés de la transition du statut de province à celui d’État souverain. Ils disent redouter la «turbulence». C’est leur manière de faire oublier ce qui vient de nous être rappelé: un Québec indépendant serait parfaitement viable économiquement.

C’est la vieille machine à faire peur du fédéralisme.

Peut-on vraiment imaginer un capitaine Canada qui dirait: certes, le peuple québécois est condamné à la dissolution, mais non, nous ne voulons pas l’indépendance, car il y a des risques à la transition.

Les seuls à adhérer sincèrement au Canada, et on peut le comprendre, sont les anglophones et les communautés issues de l’immigration.

Pour les premiers, c’est simple: le Québec est leur province, mais le Canada est leur pays de cœur. On ne saurait le leur reprocher.

Pour les communautés issues de l’immigration, c’est facile à comprendre aussi: elles sont arrivées en Amérique du nord et au Canada, pas au Québec. Pourquoi voudraient-elles s’intégrer à une société francophone en perte de vitesse et se reconnaître dans son combat national?

Au mieux, elles en apprennent la langue, mais s’identifient en priorité au Canada qu’elles ont choisi, à leur communauté d’origine, ainsi qu’à Montréal.

Ceux qui s’imaginent que ces communautés ne rejoignent pas le Québec francophone et ses combats parce que nous ne sommes pas assez «inclusifs» se racontent des histoires pour nous culpabiliser. C’est une simple question de rapport de force. Et cette force ne pourra venir que par l’indépendance.

Québec

On comprend donc Ottawa de miser sur l’immigration massive: c’est sa seule manière d’assurer son emprise politique sur le Québec.

Revenons au point de départ: le prochain Capitaine Canada sera un bonhomme sept-heure rabaissant les Québécois francophones en leur expliquant qu’ils ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes et espérant secrètement que le basculement démographique entraînant leur mise en minorité progressive s’accélérera, ce qui rendra l’indépendance impossible.

Ce rôle dégradera celui qui l’empruntera.

On comprend qu’ils ne soient pas nombreux à candidater.