Lettre ouverte au sujet du cancer

Votre chronique sur la dame nommée Sarah qui a été atteinte d’une leucémie myéloïde aiguë m’a profondément bouleversé parce que je viens de vivre le même type d’expérience avec ma conjointe qui est décédée le 30 juin dernier.

Elle aussi avait été frappée par ce cancer hypocrite qui lui est subitement tombé dessus sans avertissement. La vie de ma conjointe s’est malheureusement terminée après une lutte acharnée de quinze jours aux soins intensifs. À ce qu’on m’a dit, il semblerait que quand on est rendue à 71 ans comme elle, les chances de vaincre un tel cancer sont réduites de beaucoup.

Comme Sarah, ma conjointe était aussi une femme qui se gardait en forme. Elle était également membre d’un club de sports Énergie Cardio depuis plusieurs années. Le seul avertissement qu’elle a eu est un spasme au thorax qui l’a conduite à l’urgence pour y subir un examen de routine, lequel finalement lui a été fatal.

Nous avions vécu ensemble quarante-cinq ans. Quarante-cinq ans de bonheur avec mon bel amour. Quelle chance j’ai eue ! Aujourd’hui je pleure à tous les jours ce grand départ et j’ai beaucoup de difficulté à apprivoiser la solitude. Nous avions encore de beaux projets devant nous, mais malheureusement la vie en a décidé autrement.

Je nourris beaucoup de rage à l’intérieur de moi et j’ai beaucoup de difficulté à accepter la façon dont le cancer lui a volé sa vie. Je dis bravo à Sarah pour avoir vaincu le sien et je l’enjoins de profiter au maximum de chaque jour qui passe, ce qui ne me sera jamais accordé avec ma conjointe.

Jean

Mon cher Jean, ne gaspillez plus votre précieuse énergie à vous braquer devant l’inéluctable. Offrez-vous la possibilité de libérer votre cœur de cette énergie négative et destructrice en vous inscrivant dans une démarche en suivi de deuil pour apprivoiser le détachement. Un détachement qui vous permettra ensuite de voguer plus légèrement vers la suite de votre vie. Les salons funéraires ainsi que quelques institutions en offrent à peu de frais. Et à défaut de pouvoir le faire, rendez-vous en librairie pour acheter l’un des multiples livres existants pour baliser une démarche personnelle que vous pourrez faire à votre rythme.