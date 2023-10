Madame Labriski poursuit son développement avec le lancement de 12 nouveaux produits

Madame Labriski mène une lutte sans relâche aux sucres raffinés en lançant cette fois-ci douze nouveaux produits à base de dattes, dont des sauces BBQ, avec fibres en prime.

Mériane Labrie, présidente fondatrice de Madame Labriski, qui nous a fait découvrir la purée de dattes il y a quelques années, ne cesse d’innover depuis la publication de son best-seller Ces galettes dont tout le monde parle et dont on parle encore.

L’entreprise qu’elle dirige a connu au fil des ans une forte diversification qui s’est accentuée dans les derniers mois. Depuis la fin septembre, plusieurs nouveaux produits se sont ajoutés : dattes en poudre, sirop de dattes, mélanges secs en quatre variétés et des sauces barbecue ont fait leur apparition sur les tablettes des IGA, pour ne nommer que ceux-là.

«On lance une douzaine de nouveaux produits sans sucre raffiné et riches en fibres maintenant, et on en comptera une trentaine d’ici peu sur les tablettes», a indiqué Mériane Labrie.

Les vinaigrettes, les condiments comme le ketchup, les tartinades sans huile de palme et les sauces comme celle du général Tao sont attendus prochainement.

«On arrive avec une alternative plus saine, mais au niveau du goût, on ne voit pas de différence», soutient Mme Labrie, qui se sent investie d’une mission.

«Je reçois des témoignages de gens qui disent que leur bilan de santé a complètement changé parce qu’ils ont arrêté de manger des sucres raffinés. C’est fréquent ça», lance-t-elle.

Deux nouveaux livres lancés

En plus de ces douze nouveaux produits, Mme Labrie connaît un automne occupé puisqu’elle a lancé deux nouveaux livres, dont un pour enfants.

«Il est réaliste de penser atteindre une cinquantaine de produits en épicerie d’ici deux ans, puisqu’il y a du sucre partout et dans presque tout. Cela représente une belle opportunité d’innovation alimentaire, ainsi qu’un grand potentiel d’expansion pour la marque Madame Labriski», a-t-elle ajouté.

Le marché des hôtels, restaurants et institutions fait également partie du plan de développement.