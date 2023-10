Makhmudov en mission

Simon Kean livre le combat de sa vie, Arslanbek Makhmudov a pour sa part l’occasion de se mettre en vitrine sur la scène mondiale.

Le boxeur russe qui a adopté Montréal n’est certes pas un inconnu, mais l’emporter de façon convaincante dans ce qui est perçu par de nombreux observateurs comme l’un des plus gros galas de l’année pourrait lui ouvrir des portes.

Le promoteur et propriétaire d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, le mentionnait d’ailleurs la semaine dernière lors de l’entraînement public auquel ont participé ses deux poulains.

«Certainement que de belles prestations dans une aussi grosse carte vue par la planète sport vont aider l’équipe, qui a fait un gros travail pour aller chercher de la crédibilité», disait-il avec enthousiasme.

Sur papier

On peut dire que le mastodonte originaire d’Ossétie du Nord est le favori sur papier. Makhmudov (17-0-0, 16 K.-O.) a terrassé presque tous ses adversaires depuis qu’il est passé chez les professionnels.

Celui qu’on surnomme «le Lion» ne devrait faire qu’une bouchée de Junior Anthony Wright (20-4-1, 17 K.-O.) qui commence à afficher ses 37 ans.

Il a subi quatre défaites lors de ses onze derniers combats et a été mis K.-O. trois fois. Il a été impliqué dans deux combats de championnat, s’inclinant chaque fois.

Ce n’est certes pas un faire-valoir, mais ce n’est pas non plus le genre de client qui devrait incommoder Makhmudov qui a une force de frappe hors du commun.

Le pugiliste d’Eye of the Tiger Management devrait aussi avoir la foule derrière lui puisqu’il est musulman et qu’il a visité La Mecque, la ville sainte située en Arabie saoudite, à quelques reprises.

Gala prestigieux

Ce gala, surnommé Battle of the Baddest, marque le début de ce qu’on appelle la «Riyadh Season» en Arabie saoudite. Il s’agit d’une période de célébrations de quelques mois durant laquelle des événements sportifs et des spectacles d’importance sont organisés.

On mise beaucoup sur cette carte dont le clou sera un affrontement entre le champion poids lourd du WBO, le Britannique Tyson Fury (33-0-0, 24 K.-O.), et le Camerounais Francis Ngannou, champion poids lourd de l’UFC de 2021 à 2023.

En demi-finale, on assistera à un duel entre deux poids lourds britanniques toujours invaincus, Fabio Wardley (16-0-0, 15 K.-O.) et David Adeleye (12-0-0, 11 K.-O.).